Оккупанты уничтожают "Азовсталь" ударами авиации: какая ситуация в Мариуполе 10 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 9 мая.

На "Азовстали" остается свыше сотни гражданских

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на проведенную эвакуацию, до сих пор прячутся более сотни гражданских. Люди находятся под ежедневным обстрелом российских оккупантов. Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Оккупанты уничтожают инфраструктуру "Азовстали" — Генштаб

В Мариуполе враг артиллерией и ушибами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 10 мая.

Associated Press

В Мариуполе оккупанты штурмуют "Азовсталь": сосредоточились на подрыве моста

В Мариуполе российские оккупанты продолжили штурмовать территорию "Азовстали". Военные преступники РФ сосредоточились на подрыве моста, по которому шла эвакуация. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты пытаются максимально отрезать украинских военных от возможности выйти из "Азовстали".

Главарь террористов "ДНР" заявил, что уничтоженный Россией Мариуполь "должен стать курортом"

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что разрушенный россиянами Мариуполь, где погибло более 25 тысяч мирных жителей, "должен стать курортом". "Цель состоит в том, чтобы Мариуполь стал городом-курортом, чего раньше не удавалось сделать", — сказал глава боевиков "ДНР".

Associated Press

В Мариуполе "актеры" из России растащили 300 метров георгиевской ленты и призвали местных на полевую кухню

В Мариуполе парад, посвященный Дню победы над нацизмом, не состоялся. Однако состоялся карнавал, на котором поклонники русского мира растянули 300 метров георгиевской ленты. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

“300 метров полосатой тряпки растащили на проспекте Нахимова по дороге на площадь Воинов освободителей. Настоящий праздник чего там. Особенно на фоне канонады из Азовстали”, – рассказал Андрющенко.

Илон Маск ответил Рогозину на угрозы помощи защитникам Мариуполя

Учредитель компании SpaceX Илон Маск ответил на угрозы генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрия Рогозина "отвечать по-взрослому" с помощью оборудования спутникового Интернета Starlink защитникам Мариуполя.

Комментируя слова Рогозина о "нацистском" полке украинских защитников "Азов", Маск отметил, что "слово "нацист" означает не то, что он думает".

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В Мариуполе оккупанты зажгли вечный огонь, кроме захватчиков туда никто не пришел

Российские захватчики 9 Мая устроили так называемый праздник в блокадном Мариуполе, зажег вечный огонь, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Однако на "масштабную акцию", кроме оккупантов и коллаборантов, так никто и не пришел.

"Вечный огонь из самой Москвы – на месте. Оккупанты на месте. Колаборанты на месте. Единственное кого нет – мариупольцев. Что-то с праздником пошло не так. Потому что Мариуполь — это Украина, а не московия!", — подчеркнул Андрющенко.

Генсек ООН одобрительно отозвался об эвакуации более 170 человек из Мариуполя

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш одобрительно отнесся к операции по эвакуации более 170 гражданских лиц из Мариуполя, в том числе "Азовстали". Группа эвакуированных безопасно прибыла 8 мая в Запорожье.

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Эвакуация из "Азовстали": оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с мамой

Российские оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь Алису во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. По информации "Азова", мама ребенка осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой ДНР.

Подоляк о деблокаде Мариуполя: "Военное руководство Украины делает сверхусилия, чтобы эта возможность появилась"

В Офисе президента заверили, что военное руководство Украины предпринимает огромные сверхусилия, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти гражданских и военных. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что каждый разговор президента с лидерами мира начинается со слова "Азовсталь" и спасения оттуда украинских военных.

Напомним, в Мариуполе во время боя с российскими оккупантами погиб поэт и военный из Черновцов Сергей Скальд. Он воевал на территории завода "Азовсталь".

Треть жизни в оккупации: ТСН познакомилась с самым младшим заложником бункеров Мариуполя

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