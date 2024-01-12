Оккупанты уничтожают Херсонщину: власти сообщили, как прошли сутки в регионе

Российские войска в течение 11 января 2024 из разных видов вооружения выпустили по территории Херсонской области 310 снарядов.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Из танков, минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии и БпЛА били по жилым кварталам населенных пунктов области. Всего за сутки 73 раза обстреляли Херсонщину", — написал он.

В результате российской вооруженной агрессии погиб один человек, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, российские войска обстреляли село Ивановка Херсонской области, в результате чего погиб местный житель.

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