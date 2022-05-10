Оккупанты уничтожают инфраструктуру "Азовстали" и готовятся к наступлению в районе Северодонецка — Генштаб

Оккупанты уничтожают инфраструктуру "Азовстали" и готовятся к наступлению в районе Северодонецка — Генштаб

Начались 76 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению.

Противник проводит наступательные действия на востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между территориями и аннексированным Крымом. Основные усилия авиационной группировки противник сосредоточивает на поддержке действий подразделений в Восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и районе завода "Азовсталь".

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 10 мая.

Продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения.

Отмечается, что сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины. "Не исключается вероятность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений ВСУ", — отмечают в штабе.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы с применением реактивных систем залпового огня района приграничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области.

В Слобожанском направлении враг поддерживает в полной готовности к применению определенные силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Продолжает сосредоточивать усилия на обороне занятых рубежей с целью предотвращения продвижения подразделений украинских войск в направлении государственной границы Украины. Проводит воздушную разведку.

В Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Противник продолжает подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.

В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск. Подготовка к восстановлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

"Корабельные группировки врага продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведению разведки, нанесению ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры нашего государства, поддержке подразделений на приморском направлении и блокированию гражданского судоходства", — говорится в сводке.

За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбиты 15 атак врага, уничтожен один зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три автомобиля врага.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что приурочение боевых действий к конкретным датам – чрезвычайно предполагаемая тактика войны, а Путин использует другую. План противника связан с тем, чтобы он был непредсказуем.

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