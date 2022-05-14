Оккупанты уничтожают Кинбурнскую косу: горит почти 4 тыс. гектаров леса

На юге Украины российские военные уничтожают уникальную заповедную зону – Кинбурнскую косу.

С середины апреля в Херсонской области горят леса. Тушить пожары сложно из-за временной оккупации области российскими военными.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Пожар именно на Кинбурнской косе длится более недели. Огонь охватил около 4 тысяч гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей.

"Под угрозой уничтожения оказался весь растительный мир, в частности, самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей (его площадь достигает более 60 гектаров), многолетние деревья, розовые озера, животные", — отметила она.

По ее словам, на территории косы остаются люди, которым нужна помощь, однако выезд на материк контролируют российские военные, не пропускающие лесную охрану в очаги возгораний.

Кроме того, не хватает топлива для пожарных машин, чтобы погасить огонь, отсутствует техника и почти нет доставки продуктов для местных жителей.

Она подчеркнула, что ситуация в уникальной заповедной зоне близится к катастрофической. Последствия лесных пожаров очень опасны для жизни людей и чрезвычайно разрушительны для окружающей среды, ведь огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые потом трудно будет восстановить.

Напомним, в Херсонской области горит 800 гектаров леса, оккупанты не дают пожарным потушить возгорание.

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