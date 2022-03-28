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Оккупанты уничтожают мосты и блокируют Чернигов: Генштаб о ситуации на Северщине

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Оккупанты уничтожают мосты и блокируют Чернигов: Генштаб о ситуации на Северщине

Associated Press

Враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через Снов.

На Северском направлении противник, силами определенных подразделений из состава Центрального военного округа, наступательных действий не производил. Сосредоточил усилия на закреплении и содержании ранее занятых рубежей.

Об этом 28 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Враг проводит перегруппировку, сосредотачивает технику в населенных пунктах и лесных массивах с целью предотвращения ее огневого поражения. Противник продолжает блокировать город Чернигов, наносит огневое поражение по объектам гражданской инфраструктуры. Осуществляет оборону ранее захваченных рубежей и проводит инженерное оборудование позиций. По имеющимся данным, враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через Снов. Кроме того, российскими оккупантами уничтожены мосты в районах населенных пунктов Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска продолжают готовиться к наступлению.

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