Оккупанты уничтожили 90% домов в одном из сел на Харьковщине (фото) — ОВА

Оккупанты уничтожили 90% домов в одном из сел на Харьковщине (фото) — ОВА

Еще в первые дни полномасштабного вторжения россияне оккупировали Ольховку в Харьковской области.

Российские захватчики уничтожили практически 90% домов в селе Ольховка Харьковской области. В настоящее время правоохранители фиксируют все преступления российской армии.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Россияне сюда зашли еще в первые дни полномасштабного вторжения. Теперь, когда мы выгнали оккупантов, село постепенно возвращается к нормальной жизни. Но нам еще предстоит много работы", — отметил он.

Он также подчеркнул, что, как и в других освобожденных населенных пунктах, оккупанты оставили сотни минирований, все время после освобождения здесь работают военные и взрывотехники.

Сейчас на деоккупированных территориях восстанавливают критическую инфраструктуру и обеспечение социальных выплат и гуманитарной помощи.

Напомним, оккупанты обстреляли Институт проблем эндокринной патологии в Харькове.

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