Оккупанты уничтожили дом Валерия Харчишина под Гостомелем

Артист с семьей заранее оттуда уехали.
Украинский певец, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин сообщил, что оккупанты уничтожили его дом.
Дом артиста был расположен под Гостомелем, где до сих пор ведутся бои. В результате вражеских обстрелов здание музыканта сгорело дотла. Об этом исполнитель написал на своей странице в Facebook.
Харчишин запостил фото своего дома до войны. Как отметил певец, его семья уехала оттуда, но там осталось две кошки, которых он периодически кормил. Знаменитость не знает, выжили ли животные.
"Этот дом под Гостомелем — часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители-мошенники — перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать.Во время затяжного ковид-кризиса. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели. Для моих детей этот дом — их дом. Их Украина. Вчера он полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины". Им некуда вернуться", – поделился звезда.
Валерий добавил, что до сих пор не рассказал об этом своим детям, в частности, старшему сыну, который защищает Украину и свой дом в терробороне.
"Чертья в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу волю, наши руки, наши знания, наши умения. Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю. Гореть вам в аду, черти кацапские, пока будут тлеть наши дома", – добавил он.
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