Оккупанты уничтожили дом Валерия Харчишина под Гостомелем

Артист с семьей заранее оттуда уехали.

Украинский певец, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин сообщил, что оккупанты уничтожили его дом.

Дом артиста был расположен под Гостомелем, где до сих пор ведутся бои. В результате вражеских обстрелов здание музыканта сгорело дотла. Об этом исполнитель написал на своей странице в Facebook.

Харчишин запостил фото своего дома до войны. Как отметил певец, его семья уехала оттуда, но там осталось две кошки, которых он периодически кормил. Знаменитость не знает, выжили ли животные.

facebook.com/valeriy.kharchyshyn

"Этот дом под Гостомелем — часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители-мошенники — перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать.Во время затяжного ковид-кризиса. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели. Для моих детей этот дом — их дом. Их Украина. Вчера он полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины". Им некуда вернуться", – поделился звезда.

facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Валерий добавил, что до сих пор не рассказал об этом своим детям, в частности, старшему сыну, который защищает Украину и свой дом в терробороне.

"Чертья в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу волю, наши руки, наши знания, наши умения. Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю. Гореть вам в аду, черти кацапские, пока будут тлеть наши дома", – добавил он.

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