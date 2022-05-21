Оккупанты уничтожили музыкальную школу в Святогорске: ее помогала отстроить Япония

Оккупанты уничтожили музыкальную школу в Святогорске: ее помогала отстроить Япония

Оккупанты государства-террориста России продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру в Донецкой области.

В субботу, 21 мая, россияне дотла уничтожили еще одно заведение культуры. Под обстрел россиян попала музыкальная школа в Святогорске.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По словам руководителя ОВА, в 2016-м правительство Японии помогло местным властям отремонтировать учебное заведение. Школа была частью проекта "Содействие стабилизации общин на Донбассе". Впрочем, один вражеским ударом россияне превратили ее в руины.

"Я благодарен народу Японии и всем нашим союзникам, которые годами помогали восстанавливать Донбасс. Отстроим и сейчас", — подчеркнул Кириленко.

Напомним, в ночь на 18 мая российская армия обстреляла город запрещенными фосфорными боеприпасами. Враг уничтожил в Донецкой области еще одно учебное заведение – Авдеевскую школу №1. Обошлось без пострадавших. В здании учебного заведения находились только дежурные, им удалось спастись.

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