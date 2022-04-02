Пострадали несколько человек, которые получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает.

Оккупанты уничтожили инфраструктуру Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Подробности обстрела Кременчуга. Теперь могу заявить официально. Сегодня оккупанты массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и окрестные склады горюче-смазочных материалов. К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар. К счастью, экологической катастрофы нет, ГСЧС контролирует ситуацию", — отметил он.

На сегодня пострадали несколько человек, которые получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает.

"Прошу жителей Полтавской области не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. В Украине – война, ситуация очень сложная, но вполне контролируемая", — подытожил Лунин.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Вооруженные силы Украины подготовили "неприятности" для российских захватнических сил.

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