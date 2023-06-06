Оккупанты уничтожили комбайны в поле и выдали их за танки Leopard (видео)

Даже сами Z-пропагандисты признали – на кадрах не танки, а сельскохозяйственная техника.

Российские оккупанты заявили, что с ударного вертолета Ка-52 уничтожили украинскую бронетехнику во время контрнаступления.

Соответствующий ролик опубликовал Минобороны РФ. На кадрах видно, как управляемые ракеты попадают в технику. Россиянам рассказали, что это якобы немецкие танки Leopard 2. Однако ясно видно, что на видео – не танки или БТРы, а расстрелянные комбайны, которые собирали в поле урожай.

Однако даже сами Z-пропагандисты признали – на кадрах не танки, а сельскохозяйственная техника.

Комбайны, которые РФ назвала "Леопардами" и уничтожила

"Не хотим ничего утверждать, однако техника на опубликованных Министерством обороны РФ кадрах со своим силуэтом не похожа ни на один танк.

Однако эти силуэты больше всего напоминают зерноуборочные комбайны. Об этом говорят характерные высоко находящиеся выгрузочные шнеки (трубы), которые из-за своего расположения явно не являются орудиями. Также у "танков" не видно никаких признаков башен.

На втором кадре удара ракеты вообще четко видны 4 колеса трактора, похожего на опрыскиватель John Deere 4830", – говорится в одном из пропагандистских телеграмм-каналов.