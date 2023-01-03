Оккупанты уничтожили ледовую арену в Дружковке: все, что известно об обстреле (фото)

В пресс-службе хоккейного клуба "Донбасс" рассказали, что эта площадка стала домом для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года. На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования, культурно-массовые мероприятия, была излюбленным местом отдыха горожан и гостей Дружковки.

ТСН.ua собрали все, что известно о разрушении ледовой арены в Дружковке.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что враг нанес три удара по относительно отдаленной от фронта Дружковке. Разрушена Ледовая арена, повреждены здания МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек ранен.

В Радио свобода добавили, что в последнее время арена работала как гуманитарный состав.

Полиция Донбасса сообщает, что ледовая арена была разрушена вражеской ракетой Х-55. Ракетами С-300 и Искандер враг попал в жилищный сектор и промышленную зону. Как следствие – поврежден частный дом, гараж и здание предприятия.

Генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко рассказал, что ледовая арена "Альтаир" была открыта в 2013 году и стала "вторым домом" для клуба с 2014 года.

"Ледовая арена — это не только здание. Это второй дом для нашего клуба после 2014 года. Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей. Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине. Это люди, которые создавали радость все восемь лет с начала войны. Нет слов: "Освободители", - написал он в фейсбуке.

Напомним, это уже третий дом, который потерял донецкий клуб из-за российских оккупантов. Враг уничтожил дворец спорта "Дружба" в Донецке, Mariupol Ice Center, а теперь и "Альтаир".

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