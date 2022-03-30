Оккупанты уничтожили на Сумщине дом Кенига – архитектурный памятник

Имение было построено в 1762 году в стиле неоклассицизма с элементами барокко.
В Тростянце, Сумской области, войска России уничтожили архитектурный памятник Украины начала ХХ века – дом Кенига.
Об этом сообщил архитектор Иван Быков.
"Орки остаются орками!!! В Нескучанском парке, расположенном в Тростянце, разрушен памятник архитектуры национального значения "Дом управляющего поместьями Л.Е. Кенига", 1911 г., охранный номер 1548... Верю в нашу победу, восстановление разрушенных городов и объектов культурного наследия независимого Украины!" — написал он.
Напомним, Минкультуры просит фиксировать преступления оккупантов против культурного наследия Украины.
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