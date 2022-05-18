Оккупанты уничтожили последнюю подстанцию: вся Луганская область осталась без света

В результате постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов по населенным пунктам Луганской области была полностью обесточена последняя большая электрическая подстанция.
Таким образом без электроснабжения оказалась вся Луганская область.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 18 мая.
"Исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередач напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию", — говорится в сообщении.
Разрушение инфраструктуры очень серьезное, отметил Гайдай. А ремонт сейчас провести невозможно из-за непрекращающихся обстрелов.
Напомним, ранее Гайдай также сообщил, что в Луганской области заканчивается газ. Его воровали оккупанты, а трубы уничтожены.
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