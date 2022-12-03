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Оккупанты уничтожили склады агропредприятия на Сумщине (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
351
Время на прочтение
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© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

На территории хозяйства разорвались 24 снаряда.

Российские оккупанты в пятницу, 2 декабря, атаковали Зноб-Новгородскую общину Сумской области. Своими ударами захватчики уничтожили склады агропредприятия.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"На фото — последствия вчерашнего обстрела пограничного села Зноб-Новгородской общины. Наголову разрушенные склады и ангары принадлежат одному из местных агропредприятий", — написал Живицкий.

Россияне применили для стрельбы САУ. На территории хозяйства разорвались 24 снаряда. По словам Живицкого, оккупанты не впервые обстреливают именно эти склады. Несколько дней назад уже были попадания.

"На этот раз от помещений аграриев почти ничего не осталось", — подчеркнул руководитель области.

© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Напомним, 3 декабря армия Российской Федерации обстреляла ракетами Краматорск в Донецкой области. Городской голова Краматорска Александр Гончаренко говорит, что четыре ракеты ударили по промышленной зоне города.

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Дата публикации
Просмотры
351
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