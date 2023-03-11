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Оккупанты уничтожили собственный вертолет: опубликовано прошлогоднее видео из Гостомеля

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1617
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты уничтожили собственный вертолет: опубликовано прошлогоднее видео из Гостомеля

Фото: скриншот с видео

В Сети появились кадры уничтожения оккупантами собственной техники во время прошлогоднего бегства из Киевской области.

В марте 2022 перед бегством из аэропорта в Гостомеле Киевской области российские захватчики уничтожали собственную военную технику.

Активист Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором оккупанты подрывают вертолет.

Как видно на снятых кадрах, боевой вертолет уничтожен целенаправленным взрывом.

Голос за кадром, комментируя увиденное, говорит, что от вертолета остался только винт.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как известно, 2 апреля 2022 в Минобороны Украины сообщили, что Гостомель и вся Киевская область была полностью освобождена от российских войск.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря "глазам" гражданского корректировщика по имени Руслан Силам обороны Украины удалось отразить нападение россиян на аэродром "Антонов" в Гостомеле в первые дни полномасштабной войны.

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Дата публикации
Просмотры
1617
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