Оккупанты уничтожили стадион местного футбольного клуба в Ирпене (фото)

Билорус рассказал о последствиях нападения российских оккупантов на город.

В результате обстрелов российскими оккупантами в Ирпене разрушен стадион "Чемпион".

Об этом рассказал начальник управления образования и науки Ирпенского городского совета Олег Билорус.

"Сегодня я не мог отойти от шока после того, как увидел наш стадион. Это просто ужас. На поле я насчитал по меньшей мере двенадцать "прилетов" и еще шесть — в трибуны и подтрибунные помещения. Вот чем этим ублюдкам мешал стадион? Это была наша гордость, здесь занимались спортом столько детей... Просто слезы на глазах...", — рассказал Билорус в комментарии ITV.

Напомним, в Ирпене российские оккупанты расстреливали людей, после чего давили тела танками. Освободив город, останки погибших приходилось собирать по частям.

Также российские оккупанты в Гостомеле Киевской области тренировались убивать, расстреливая мирных жителей. В поселке нашли убитыми 11 человек.

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