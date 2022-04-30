Оккупанты уничтожили взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта

В результате ракетной атаки по Одесской области 30 апреля была повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

Как отмечает оперативное командование "Пивдень", дальнейшее использование взлетно-посадочной полосы теперь невозможно.

Об этом сообщает мэр города Геннадий Труханов.

Напомним, Одесская областная военная администрация издала распоряжение, согласно которому в Одессе вводится комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. В указанный период времени запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

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