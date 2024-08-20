Оккупанты уничтожили заповедник "Каменные Могилы" возле Мариуполя

Это уже второй заповедник в регионе, уничтоженный русскими войсками.

Российские военные разместили свои лагеря на территории заповедника "Каменные Могилы" возле села Назаровка в Никольском районе Донецкой области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что в последнее время наблюдалось накопление вражеских сил в этом районе и недавно удалось точно определить их расположение.

"С учетом поведения и характера базирования (в частности ленточного полигона и использования техники всех видов) можно утверждать, что заповедник "Каменные Могилы" уничтожен", — рассказал он.

Это уже второй заповедник, уничтоженный российскими войсками в этом регионе. Ранее пострадал заказник "Меотида", где в результате бомбардировок и размещения военных баз были уничтожены уникальные места гнездования птиц, занесенных в Красную книгу. Также был уничтожен "Чачий остров" на Белосарайской Косе.

Национальный историко-археологический заповедник "Каменная Могила" расположен у поселка Мирное в долине реки Молочная. Это уникальный комплекс с наскальной живописью, сохранившийся из позднего палеолита в средневековье. Холм состоит из около 3 тысяч плит и 65 гротов с петроглифами. Заповедник содержит музейный комплекс с экспонатами, отражающими культуру первобытных людей.

Напомним, кафиры уничтожили заповедник "Аскания-Нова", войдя туда 20 марта 2023 года. Российские войска превратили территорию в руины и продолжают вывозить животных в Крым и Россию.

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