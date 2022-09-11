Оккупанты упаковывают награбленное и бегут из Луганщины – Гайдай

Российские оккупанты убегают с территории Луганщины, они покидают даже те города, которые были оккупированы еще в 2014 году.

В Кременной развевается украинский флаг, который повесили партизаны.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"У нас есть информация, что выезжают из оккупированных территорий и комендатуры, прокуратуры и коменданты с гауляйтерами. Складывают награбленные вещи, упаковывают свои семьи в автомобили и выезжают. Выезжают даже из городов, оккупированных еще в 2014 году", — сообщил он.

По информации Гайдая, в Кременной украинские партизаны повесили сине-желтое знамя.

"Здесь интересная ситуация. Оккупанты уже скрылись из города, а коллаборанты либо тоже убежали, либо боятся флаг снимать. Потому что понимают, что контрнаступление уже не остановить", — добавил Гайдай.

Ранее Гайдай сообщил, что освобождение оккупированных территорий Луганской области не состоится в ближайшее время.

"Деоккупация Луганской области не будет скоро. Но она состоится обязательно. Нам нужно выиграть войну в целом. В нашей победе подразумевается и деоккупация Луганщины", — сказал Гайдай.

Сватово, Кременное, Рубежное – приготовиться к освобождению! / Сергей Гайдай

Читайте также: