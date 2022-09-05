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Оккупанты "Ураганами" снова накрыли Днепропетровщину: есть погибшие и раненые

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Оккупанты "Ураганами" снова накрыли Днепропетровщину: есть погибшие и раненые

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Российские оккупанты днем 5 сентября дважды обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине.

Оккупанты 5 сентября дважды обстреляли из "Ураганов" Криворожский район на Днепропетровщине.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Как стало известно, в результате вражеской атаки в Апостолово погибла пожилая женщина. Еще три человека, предварительно, получили ранения — они в больнице в тяжелом состоянии.

“В городе поврежден газовод – произошел пожар. Пламя огнеборцы уже ликвидировали. В Зеленодольске людей не зацепило. Повреждены производственные здания предприятия”, – рассказал Валентин Резниченко.

Напомним, что в Мариуполе набирает обороты сопротивление, жители недовольны оккупационными властями.

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