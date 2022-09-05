Оккупанты "Ураганами" снова накрыли Днепропетровщину: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты днем 5 сентября дважды обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине.
Оккупанты 5 сентября дважды обстреляли из "Ураганов" Криворожский район на Днепропетровщине.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Как стало известно, в результате вражеской атаки в Апостолово погибла пожилая женщина. Еще три человека, предварительно, получили ранения — они в больнице в тяжелом состоянии.
“В городе поврежден газовод – произошел пожар. Пламя огнеборцы уже ликвидировали. В Зеленодольске людей не зацепило. Повреждены производственные здания предприятия”, – рассказал Валентин Резниченко.
Напомним, что в Мариуполе набирает обороты сопротивление, жители недовольны оккупационными властями.
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