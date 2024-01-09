Оккупанты усиленно готовятся к обороне Крыма: партизаны показали фото

Армия России готовится к обороне временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

"Оккупанты готовятся к обороне Крыма!" – говорится в сообщении.

В "Атеше" отметили, что оккупанты серьезно воспринимают возможность украинских военных подойти к полуострову. Однако врагу не помогут никакие оборонительные постройки.

Оборонные сооружения РФ в Крыму

Оборонные сооружения РФ в Крыму

"Лишь 65 километров отделяют их от цели", — подчеркнули партизаны.

В Крыму в течение месяцев фиксируют системные усилия оккупантов по подготовке к обороне Крыма, в частности:

создаются огневые точки;

сооружаются новые фортификационные сооружения и укрепляются старые;

создается "терроборона";

усиливаются патрули.

Напомним, РФ перекинула в Севастополь свой новейший десантный корабль (подробности, фото).

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