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Оккупанты усиленно готовятся к обороне Крыма: партизаны показали фото

Оккупанты усиленно готовятся к обороне Крыма: партизаны показали фото

Оккупант в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Россияне продолжают подготовку к обороне полуострова Крым.

Армия России готовится к обороне временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

"Оккупанты готовятся к обороне Крыма!" – говорится в сообщении.

В "Атеше" отметили, что оккупанты серьезно воспринимают возможность украинских военных подойти к полуострову. Однако врагу не помогут никакие оборонительные постройки.

Оборонные сооружения РФ в Крыму / ©
Оборонные сооружения РФ в Крыму
Оборонные сооружения РФ в Крыму / ©
Оборонные сооружения РФ в Крыму

"Лишь 65 километров отделяют их от цели", — подчеркнули партизаны.

В Крыму в течение месяцев фиксируют системные усилия оккупантов по подготовке к обороне Крыма, в частности:

  • создаются огневые точки;
  • сооружаются новые фортификационные сооружения и укрепляются старые;
  • создается "терроборона";
  • усиливаются патрули.

Напомним, РФ перекинула в Севастополь свой новейший десантный корабль (подробности, фото).

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