Оккупанты усиленно готовятся к обороне Крыма: партизаны показали фото

Россияне продолжают подготовку к обороне полуострова Крым.
Армия России готовится к обороне временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".
"Оккупанты готовятся к обороне Крыма!" – говорится в сообщении.
В "Атеше" отметили, что оккупанты серьезно воспринимают возможность украинских военных подойти к полуострову. Однако врагу не помогут никакие оборонительные постройки.
"Лишь 65 километров отделяют их от цели", — подчеркнули партизаны.
В Крыму в течение месяцев фиксируют системные усилия оккупантов по подготовке к обороне Крыма, в частности:
- создаются огневые точки;
- сооружаются новые фортификационные сооружения и укрепляются старые;
- создается "терроборона";
- усиливаются патрули.
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