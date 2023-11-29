Оккупанты усилили активность на Таврическом направлении – какая там ситуация

Враг, в частности привлекает бронетехнику.
Российские оккупационные войска значительно увеличили активность и привлекают бронетехнику на Таврическом направлении.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Враг за минувшие сутки значительно увеличил активность. Задействует бронетехнику. На таврическом направлении нанес 17 авиаударов, четыре ракетных удара, провел 56 боевых столкновений и совершил 1006 артобстрелов. Наши защитники и защитницы устойчиво держат оборону на Авдеевском направлении", - сообщил он.
Общие потери врага за сутки на этом направлении составили 639 человек, еще 4 оккупанта сдались в плен.
Кроме того, было уничтожено 48 единиц военной техники, в частности, 4 танка, 7 бронемашин, 4 артиллерийские системы, 22 беспилотника, 9 автомобилей, 1 единица спецтехники и еще один важный объект врага, 33 единицы техники врага повреждены.
Тарнавский подчеркнул, что сейчас идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Напомним, российские диверсанты пытаются прорвать северную границу Украины – военные рассказали об активности врага.
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