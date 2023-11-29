Оккупанты усилили активность на Таврическом направлении – какая там ситуация

Российские оккупационные войска значительно увеличили активность и привлекают бронетехнику на Таврическом направлении.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Враг за минувшие сутки значительно увеличил активность. Задействует бронетехнику. На таврическом направлении нанес 17 авиаударов, четыре ракетных удара, провел 56 боевых столкновений и совершил 1006 артобстрелов. Наши защитники и защитницы устойчиво держат оборону на Авдеевском направлении", - сообщил он.

Общие потери врага за сутки на этом направлении составили 639 человек, еще 4 оккупанта сдались в плен.

Кроме того, было уничтожено 48 единиц военной техники, в частности, 4 танка, 7 бронемашин, 4 артиллерийские системы, 22 беспилотника, 9 автомобилей, 1 единица спецтехники и еще один важный объект врага, 33 единицы техники врага повреждены.

Тарнавский подчеркнул, что сейчас идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Напомним, российские диверсанты пытаются прорвать северную границу Украины – военные рассказали об активности врага.

Читайте также: