Оккупанты усилили атаки вдоль всей линии фронта – Гуменюк

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что сейчас активизация оккупантов происходит фактически вдоль всей линии фронта. По ее словам, все к этому шло. Ведь у российских захватчиков была вынуждена активность перед 14 декабря – "прямой линией" президента-диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Они были буквально накручены все этим событием и имели задачу принести какую-то вожделенную победу. Но не так случилось, как думалось, и они были вынуждены снова прибегнуть к террору более глубоких тылов. Мы наблюдали волны очень мощных атак – дроновых, смешанных, ракетных ударов в более глубокие территории. То есть, когда вдоль линии фронта у них ничего не получается, они прибегают к глубокому террору", — пояснила она.

Напомним, Генштаб сообщил, что сейчас проходит на всех участках фронта.

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