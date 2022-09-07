Оккупанты усилили "контр-диверсионные" мероприятия на юге — ищут партизан

Граждан призывают эвакуироваться с временно оккупированных территорий на подконтрольную часть Украины на время боевых действий.

В больших городах на юге Украины увеличилось количество обысков и проверок общественного и частного транспорта граждан. Людей также останавливаются на улицах для проверки телефонов и личных данных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Чтобы не вызвать подозрений у оккупантов, вам необходимо заранее подготовить телефон и другую технику. В частности, удалите все обсуждения политических вопросов, боевых действий, осуждение политики Путина и России, фото военной техники, разрушений, скриншоты. Позаботьтесь, чтобы в телефонной книге не было контактов, вызывающих подозрение: например "Катя волонтер", "Саша ВСУ", позывных ваших друзей, если таковые есть", — говорится в сообщении.

С подробной инструкцией по действиям при задержании оккупантами можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, оккупанты заселяют своих учителей в "отжатые" у украинцев дома.

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