Оккупанты усилили наступление на Карловку в Донецкой области — военный

На Донбассе увеличилось количество направлений, где российские захватчики пытаются наступать.

К горячим направлениям в Донецкой области добавился населенный пункт Карловка, кафиры усилили там наступление.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

"Враг не оставляет попыток атаковать Авдеевку и Марьинку. К этим направлениям прибавляется еще Карловка, где враг также пытается атаковать. За минувшие сутки враг 23 раза атаковал указанные направления. Ночью произошло 10 штурмовых действий со стороны врага", — рассказал военный.

Враг, обстреливая не только позиции ВСУ, но и населенные пункты, использует ствольную и реактивную артиллерию,

"Враг потерял около 2-х рот личного состава, 8 российских военных сдались в плен. 155 бригада морской пехоты РФ и 200-я бригада отведена на восстановление из зоны боевых действий, где они потеряли боевую способность", — резюмировал Дмитрашковский.

Напомним, оккупанты уменьшили количество боевых действий на Авдеевском направлении, враг использовал там почти все резервы.

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