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Оккупанты усилили обстрелы в Запорожской области: вражеские войска ударили по гражданской инфраструктуре

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Оккупанты усилили обстрелы в Запорожской области: вражеские войска ударили по гражданской инфраструктуре

Getty Images

На Запорожском направлении враг применяет артиллерию, авиацию и ракеты. Вражеские войска нанесли ракетные и авиаудары по гражданской инфраструктуре.

Российские войска 6 мая активизировали обстрелы в Запорожской области. Оккупанты применяют артиллерию, авиацию и ракеты.

Об этом сообщает пресс- служба Запорожской областной военной администрации.

"До недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня российская армия около 11:00 обстреляла из авиации и артиллерии село Гуляйполе. Также оккупанты совершили массированный обстрел города Орехов. Вражеские войска нанесли ракетные и авиаудары по гражданской инфраструктуре.

Ранее жительница оккупированных российскими войсками территорий в Запорожской области, имя которой из соображений безопасности мы не указываем, рассказала ТСН.ua о ситуации в их поселке и жизни в оккупации.

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