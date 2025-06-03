Оккупанты усилили охрану военных аэродромов в Крыму из-за украинских дронов

Российская ПВО / © Александр Коваленко

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После массированных атак украинских беспилотников по стратегическим авиабазам 1 июня россияне пересмотрели подходы к охране своих аэродромов в Крыму.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ в Telegram.

«По данным наших агентов в рядах ВС РФ, расчеты ПВО усилили патрулирование периметра аэродромов, в том числе в Саках, Джанкое и Гвардейском», — говорится в сообщении.

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В АТЕШ отметили, что российские солдаты жалуются на круглосуточные наряды и усталость — причиной стала нехватка личного состава для выполнения возросших задач. Также значительно ужесточены проверки грузовиков на админгранице Крыма с Херсонской областью.

Напомним, СБУ в третий раз ударила по Крымскому мосту. Агенты заминировали опоры моста с подводной стороны на глубине. Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов (это 34% носителей стратегических ракет — ред.) на аэродромах базирования или примерно 40 самолетов на четырех аэродромах. Среди потерь россиян разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3. Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири.

ТСН.ua собрал все, что известно о небывалом ударе по российской боевой авиации.

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