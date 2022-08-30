Оккупанты усилили поиск корректировщиков и диверсантов в Херсонской области

Российские захватчики ужесточили "меры безопасности" в ключевых населенных пунктах Херсонской области.
Оккупанты усилили меры безопасности в ключевых населенных пунктах Херсонщины – в частности, они ищут корректировщиков огня и членов ДРГ из-за контрнаступательных действий ВСУ на юге.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"На фоне деятельности ВСУ в регионе, орки усилили меры безопасности в ключевых населенных пунктах Херсонщины. Это отразилось на количестве патрулей и проверок документов и смартфонов, проводимых на блокпостах. Ищут корректировщиков и членов ДРГ. Успели даже отчитаться, что одну такую группу они якобы обнаружили и уничтожили в Херсоне", – рассказал он.
Соболевский призвал местное население соблюдать осторожность, проверять содержимое своих телефонов перед выходом на улицу, поскольку оккупанты свой страх и злость могут выплескивать на мирное население.
Напомним, Россия отправляет в сторону Херсона колонны техники из Крыма.
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