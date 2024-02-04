Оккупанты усилили принудительную мобилизацию на левобережье Херсонщины — Гуменюк

Российские оккупанты на левобережье Херсонской области насильно навязывают гражданство РФ и формируют из местных мужчин мобилизационный ресурс.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 4 февраля, сообщила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что поскольку на оккупированной части юга Украины захватчики сосредоточили немалый ресурс, они могут пополнять потери в личном составе. Также россияне не прекращают скрытую мобилизацию, в том числе на временно оккупированной территории.

"Они не прекращают осуществлять скрытую мобилизацию среди населения временно оккупированных территорий Украины, продолжая развертывать дополнительные контрольно-пропускные пункты, блокпосты. Оккупанты проверяют документы, переводят людей насильно в российское гражданство и, соответственно, мужское население в этом случае фактически автоматически переходит в категорию мобилизаций" ", — сказала Гуменюк.

По ее словам, после получения российского паспорта все данные человека передают в пункт комплектования, и мужчина призывного возраста фактически сразу становится одним из членов отряда так называемой "территориальной обороны" в конкретном населенном пункте.

Ранее Гуменюк сообщила, что количество вражеской группировки на левом берегу Днепра оценивается более чем в 70 тысяч личного состава и сотни единиц вооружения и техники. По ее словам, не все оккупанты и техника расположены непосредственно вдоль линии фронта. Они находятся в более глубоких тылах, откуда они подтягиваются как дополнительный ресурс.

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