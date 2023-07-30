Оккупанты усилили шантаж на ЗАЭС: министр энергетики назвал причину

На Запорожской АЭС есть определенное обострение в шантаже со стороны оккупантов.

На временно оккупированной Запорожской АЭС в последнее время обострился шантаж россиян из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Сейчас совершенно очевидно, что есть определенное обострение в этом шантаже со стороны России, и я думаю, это, безусловно, связано с развитием контрнаступления, они пытаются поднять градус напряжения достаточно ощутимо. Сам факт их пребывания на станции является угрозой, поэтому угроза может быть реализована в любое время", — отметил министр.

Галущенко напомнил, что на ЗАЭС сейчас находятся четыре инспектора МАГАТЭ и они не способны получить доступ ко всем объектам станции, в результате чего, по его словам, возникает проблема нехватки информации.

"Они тоже получают ограниченное количество информации и в этом заключается большая проблема. Потому что мы, Украина… мы отрезаны от официального мониторинга того, что там происходит. У нас есть единственный официальный источник, и это эксперты МАГАТЭ", — сказал Галущенко.

Напомним, 5-й энергоблок ЗАЭС перевели на "холодную остановку", 4-й блок – на "горячую" – что это значит.

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