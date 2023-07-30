Оккупанты усилили штурмы в Марьинке: бросают в бой отряды "шторм-Z"

Особенно оккупанты активизировались на направлении Александровка — Марьинка.

Оккупанты усилили атаки в районе Марьинки Донецкой области. Там они бросают в бой отряды "шторм-Z", преимущественно состоящие из заключенных.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень в эфире телемарафона.

"Продолжаем сдерживать российское наступление в окрестностях города Марьинка. Здесь зафиксировано 18 боевых столкновений. Как особенность отмечаем наращивание интенсивности штурмовых действий противника в Марьинке. Речь идет о штурмах отрядов "шторм-Z" с применением бронегрупп, особенно на направлении Александровка - Марьинка", - рассказал он.

Шершень назвал район Марьинки "самым горячим" направлением фронта. В то же время, украинские войска продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В свою очередь, враг пытается контратаковать вблизи села Старомайорское Донецкой области, которое недавно освободили ВСУ.

"В районе Роботино отмечено усиление обороны врага в живой силе, прибывшей из Мариуполя", — добавил Шершень.

Напомним, Силы обороны Украины в это время продолжают разрушать логистику врага на левом берегу Херсонщины. Накануне было попадание в Чонгарский мост, через который враг снабжает вооружение.

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