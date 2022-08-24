Оккупанты усилили удары по Харькову и области: повреждены дома, пострадала 5-летняя девочка

Российские захватчики продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных жителей.
Оккупанты продолжают ракетные и артиллерийские обстрелы Харькова и области. Так, вчера около 21:00 враг обстрелял Шевченковский район Харькова из РСЗО предположительно кассетными боеприпасами. Пострадали жилые дома. Ранение получил 38-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Около 23:00 над Шевченковским районам Харькова взорвалась ракета, предварительно – "Калибр". Повреждены жилые дома, произошел пожар. Выбиты окна дома в Новобаварском районе.
Ночью в Харькове медики госпитализировали женщину 33 года с взрывной травмой. Ее 5-летняя дочь из-за обстрела получила такой сильный стресс, что также нуждалась в помощи врачей.
Около 00:30 враг нанес ракетный удар, предварительно ракетами С-300 по поселку Докучаевское Роганской громады в Харьковском районе. Разрушено хозяйственное здание, произошел масштабный пожар. Без пострадавших.
За прошедшие сутки враг обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов.
В Харькове были повреждены хозяйственные постройки. Гражданский 61-летний мужчина получил ранение. В Чугуевском районе из-за обстрелов произошли лесные пожары.
В течение вчерашнего дня враг массированно обстреливал с. Циркуны Харьковского района. В селе произошло сразу 4 пожара. Повреждены жилые и хозяйственные постройки. Ранение получил 59-летний мужчина.
На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг ведет обстрел наших позиций из реактивной и ствольной артиллерии, ведет разведку с помощью БПЛА.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, разрешивший президенту РФ Владимиру Путину бомбить Украину со своей территории, поздравил с Днем Независимости. Диктатор пожелал украинцам "мирного неба", а также "мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".
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