Оккупанты усилили удары управляемыми авиабомбами – Гуменюк рассказала о действиях врага

Российские оккупанты все чаще используют управляемые авиационные бомбы для ударов по Украине.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что российские оккупанты все чаще используют управляемые авиационные бомбы (КАБ). Хотя еще полгода назад пуски таких бомб были одиночными, теперь количество ударов выросло до сотни в день.

Об этом она рассказала в комментарии "24 Каналу".

По ее словам, в зоне ответственности Сил обороны юга в течение последней недели не наблюдалось вылетов вражеской тактической авиации для сброса управляемых авиабомб из-за погодных условий.

Оккупанты работали в отдаленных районах, в частности над акваториями морей – Черного и Азовского. Там россияне выпускали ракеты Х-59 и Х-31.

Однако оккупанты сразу начали бомбардировку, когда немного развеялся туман и стало благоприятнее небо.

"Выпускали до 20 КАБ в сутки. В приоритете действительно прибрежные участки в нашей зоне ответственности — и правый, и левый берег. Там, где они считают, что могут выбить наши позиции", — пояснила Гуменюк.

Напомним, Гуменюк предупредила, что россияне готовят массированные ракетные атаки.

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