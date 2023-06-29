Оккупанты усиливают Бахмутское направление: перебросили воздушно-десантный полк

Российская оккупационная армия решила усилить Бахмутское направление на фронте. Для усиления этого района русские войска перебросили воздушно-десантный полк из Лиманского направления.

Об этом в эфире "Общественное. Сопротивление" сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Кроме того, россияне дополнительно выделяют расчеты противотанковых ракетных комплексов, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении за прошлые сутки, 28 июня, военные армии РФ оборонялись. Оккупанты 431 раз артиллерией и из РСЗО обстреляли позиции, а также совершили три авианалета по позициям Сил обороны Украины. Отмечается, что в этом направлении было 18 боев.

Известно, что за сутки на этом направлении было ликвидировано 103 военных РФ, ранено — 252, десятерых взяли в плен. В частности, уничтожены два танка, пушки, дроны, ЗРК и три полевых склада с боеприпасами.

Ситуация на фронте

В четверг, 29 июня, начались 491 сутки российской полномасштабной военной агрессии против Украины. По данным сведения Генштаба, РФ в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

В Минобороны отмечают, что ВСУ имеют успехи на Бахмутском и Бердянском направлениях. В частности, в направлении Клищиевки украинские военные продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки – на 1500 м. На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м.

Спикер Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что Вооруженные силы Украины перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении. Пока там продолжаются ожесточенные бои. Кроме того, украинские защитники ведут наступление по широкому фронту.

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