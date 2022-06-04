Оккупанты усиливают давление на персонал Запорожской АЭС: руководитель "Энергоатома" — о ситуации на станции

Оккупанты усиливают давление на персонал Запорожской АЭС: руководитель "Энергоатома" — о ситуации на станции

Техническая ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС – контролируемая, однако захватчики усиливают давление на персонал станции.

В частности, россияне продолжают требовать согласования действий персонала АЭС со своими командирами, однако, как отмечают в "Энергоатоме", в работу станции не вмешиваются.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона руководитель компании Петр Котин в субботу, 4 июня.

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"Ситуация контролируется НАЭК "Энергоатом": техническая ситуация, радиационная безопасность. Ремонты и эксплуатация станции контролируются нами, и персонал станции работает по нашим указаниям. Конечно, есть опасность оттого, что их действия могут быть непредсказуемы. Но пока предпосылок для того, чтобы ЗАЭС была отключена от энергосистемы Украины, у нас нет", – прокомментировал Котин.

По данным украинской разведки, на Запорожской атомной электростанции сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы. Практически отсутствуют запчасти и расходные материалы. Это ставит под угрозу работу АЭС.

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