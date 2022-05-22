Оккупанты усиливают контроль над украинско-российской границей в Брянской и Курской областях – Генштаб

Оккупанты усиливают контроль над украинско-российской границей в Брянской и Курской областях – Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации на фронте 22 мая.

Так, на Северском направлении российские захватчики, продолжающие уничтожать объекты культуры в Украине, ужесточают контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

Об этом говорится в сведении Генштаба вечером 22 мая.

Также россияне проводят демонстрационные действия, чтобы не допустить перемещения резервов наших войск в Восточную операционную зону.

"Продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях", – говорится в сообщении.

Между тем, на Слобожанском направлении армия РФ производит систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

Для повышения оперативности опрокидывания войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск.

Напомним, мэр Харькова рассказал подробности восстановления города и сотрудничестве с архитектором Норманом Фостером, в свое время спроектировавшим лондонский небоскреб Мэри-Экс и офис Apple. В настоящее время он участвует в восстановлении разрушенного во время войны Харькова.

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