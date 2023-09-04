Оккупанты усиливают мобилизацию: банки Крыма передают информацию о своих клиентах в военкомат

Захватчики делают невозможным жизнь на полуострове, они будут искать новые методы для мобилизации жителей оккупированных украинских регионов.
Крымские банки передают информацию о своих клиентах в военкомат для мобилизации.
Об этом говорится на канале "АТЭШ" в Telegram.
"По информации наших источников в военкомате, оккупанты планируют запускать активный процесс мобилизации в Крыму после незаконных и фиктивных выборов с 12 сентября. Особый акцент будет сделан на отставных полицейских и других силовиках", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что лиц, скрывающихся от мобилизации будут выявлять через банки. Операторам банков поставлена задача вызывать клиентов с паспортами, якобы, для сверки и обновления данных, и если лица интересующие оккупационную систему появятся, то сообщать об их месте нахождения, в крайнем случае прямо вызывать полицию.
"Оккупанты делают невозможной жизнь на полуострове. Они будут искать всё новые методы для мобилизации жителей оккупированных украинских регионов. Если ничего не сделать, то трагедия Луганской и Донецкой областей будет повторена. Этого допустить нельзя", — отмечает "АТЕШ".
Напомним, захватчики используют "выборы" на оккупированных территориях для мобилизации местного населения.
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