Оккупанты усиливают оборону на третьей линии в Запорожской области — Федоров

Российские оккупанты принялись укреплять глубокий тыл и усиливать оборону на третьей линии в Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, россияне:

роют новые траншеи и усиливают оборонные сооружения недалеко от линии фронта в Пологовском районе,

занимают дома и расставляют новую технику в селах недалеко от Токмака, а в самом городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи.

захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье, а в Бердянске на аэродроме устроили место базирования вертолетов,

завозят бывших заключенных для того, чтобы отбивать Роботино и удерживать фронт.

Как сообщали ранее военные, они имеют продвижение в Клищиевке Донецкой области.

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