Оккупанты усиливают оборону на третьей линии в Запорожской области — Федоров

Российские военные роют новые траншеи и усиливают оборонительные сооружения, захватывают новые базы отдыха, расставляют новую технику.
Российские оккупанты принялись укреплять глубокий тыл и усиливать оборону на третьей линии в Запорожской области.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его данным, россияне:
- роют новые траншеи и усиливают оборонные сооружения недалеко от линии фронта в Пологовском районе,
- занимают дома и расставляют новую технику в селах недалеко от Токмака, а в самом городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи.
- захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье, а в Бердянске на аэродроме устроили место базирования вертолетов,
- завозят бывших заключенных для того, чтобы отбивать Роботино и удерживать фронт.
Как сообщали ранее военные, они имеют продвижение в Клищиевке Донецкой области.
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