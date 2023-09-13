Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты усиливают оборону на третьей линии в Запорожской области — Федоров

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2162
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты усиливают оборону на третьей линии в Запорожской области — Федоров

Российские военные / Фото: Минобороны России

Российские военные роют новые траншеи и усиливают оборонительные сооружения, захватывают новые базы отдыха, расставляют новую технику.

Российские оккупанты принялись укреплять глубокий тыл и усиливать оборону на третьей линии в Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, россияне:

  • роют новые траншеи и усиливают оборонные сооружения недалеко от линии фронта в Пологовском районе,
  • занимают дома и расставляют новую технику в селах недалеко от Токмака, а в самом городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи.
  • захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье, а в Бердянске на аэродроме устроили место базирования вертолетов,
  • завозят бывших заключенных для того, чтобы отбивать Роботино и удерживать фронт.

Как сообщали ранее военные, они имеют продвижение в Клищиевке Донецкой области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2162
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация