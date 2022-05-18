Оккупанты усиливают обстрелы Сумской области и устраивают провокации на пограничной территории РФ — ОВА

Армия России раз в день усиливает обстрелы Сумской области.

После освобождения региона от оккупантов страны-агрессора несколько недель было тихо. Впрочем, затем снова начались обстрелы с территории России.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Россияне ведут обстрелы практически вдоль всей границы: Сумского, Конотопского, Шосткинского района, а также Белопольского общества.

"Сначала (обстреливали — Ред.) из минометов. Затем подключилась тяжелая артиллерия. Затем это были авиационные налеты, бомбардировки территории области с вертолетов, поднимавшихся над территорией РФ; самолеты, которые не далеко, но пересекали воздушную границу государственной границы и обстреливали наши населенные пункты ракетами типа воздух-земля", — рассказал глава области.

Кроме того, 17 мая диверсионно-разведывательная группа оккупантов безуспешно пыталась прорвать государственную границу. Во время боя украинские защитники дали отпор агрессору. Впрочем, по словам Живицкого, "есть потери среди наших военных".

Уже утром 18 мая россияне обстреляли Ахтырку пятью крылатыми ракетами: повреждены школа, детский сад, частные дома, церковь и магазины.

Руководитель Сумской области также сообщил о провокациях врага на территории РФ.

"Отселяют людей из приграничных населенных пунктов и обстреливают жилые дома, машины, чтобы оправдать свои действия на территории Сумской области, создавать пропагандистские картинки, будто Россия защищается, а не нападает на Украину", — рассказал он.

Напомним, Живицкий рассказывал об угрозе возвращения оккупантов в Сумскую область. По его словам, угроза была, есть и остается.

Читайте также: