Оккупанты усиливают режим контроля: какая ситуация в Мариуполе 24 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен русскими оккупантами. Возродить его в ближайшее время невозможно. Ситуация там очень сложная. Мариуполь – на грани эпидемической и экологической катастроф.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 23 мая.

Фильтрация и блокпосты: в Мариуполе кадыровцы начали патрулировать улицы

В Мариуполе российские оккупанты усиливают режим контроля. Улицы города патрулируют мобильные группы из состава кадыровцев, рассказал советник городского головы Петр Андрющенко. Россияне ввели новую пропускную систему, обустроили блокпосты и начали патрулировать город.

Из Мариупольского порта оккупанты хотят вывезти железной дорогой зерно и металлопрокат

Оккупанты продолжают грабить и мародерствовать в Мариуполе. Сейчас российские захватчики хотят вывезти по железной дороге металлопрокат и остатки зерна с территории Мариупольского порта. Для этого они срочно приступили к ремонту железнодорожного полотна.

Обнародовали имена и фото предателей от "ОПЗЖ", которые помогают оккупантам уничтожать город

Мариупольские городские власти опубликовали список предателей и коллаборантов, которые сотрудничают с российскими оккупантами, в частности, они были корректировщиками огня. Это коллаборанты из местной фракции партии "ОПЗЖ".

В Мариуполе растет угроза эпидемии: город нуждается в эвакуации жителей

Мариуполь, почти полностью разрушеныйй войсками России, нуждается в очередной эвакуации жителей. Город в результате атак оккупантов оказался в сложной гуманитарной ситуации. В частности, в Мариуполе существует угроза эпидемий.

Фото: Associated Press

В Мариуполе люди обустраивают колодцы, чтобы найти хоть какую-нибудь воду

В центре Мариуполя местные жители обустраивают импровизированные колодцы, чтобы найти хоть какую-нибудь воду. Она не питьевая, но другой просто нет.

Три предмета и русификация обучения: что планируют оккупанты сделать со школами в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты планируют с нового учебного года полностью русифицировать обучение, внедрив свои стандарты. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. В рамках "адаптации" к переходу на русские программы в школах будут преподавать всего три предмета: русский язык и литературу; историю России и математику.

Фото: Getty Images

За сутки из Мариуполя в "фильтрационный" лагерь вывезли более 250 человек, среди них дети

из Мариуполя в "фильтрационный" лагерь в селе Безымянное Донецкой области доставили 257 мариупольцев, среди них 30 детей, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. "Вчера из Мариуполя в с. Безымянное депортировано 257 человек, в том числе 30 детей", — написал он.

Красный Крест не будет публиковать данные пленных из "Азовстали": как семьям узнать о них

Международный комитет Красного креста (МККК) не будет публиковать данные о выведенных из "Азовстали" украинских военных и информацию об их количестве. Родные солдат из "Азовстали" могут связаться с Центральным агентством розыска МККК для получения информации.

Напомним, учительница английского языка из Мариуполя рассказала, как прошла фильтрационный лагерь и смогла уехать из города. Однако женщина еще находится на неподконтрольной территории, поэтому из соображений безопасности ее имя не называем.

Звонок из Мариуполя: женщина, которая прошла фильтрационный лагерь и выехала из города

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