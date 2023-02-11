Оккупанты усиливают силы на востоке, в Беларуси продолжается боевая подготовка: главное со сводки Генштаба

Российские военные продолжают наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Лиманском и Бахмутском направлениях усиливают свои группировки. Тем временем в Беларуси вблизи украинской границы продолжаются мероприятия по боевой подготовке.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 11 февраля.

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"Российская федерация не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения. Угроза нанесения ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", — подчеркнули в ВСУ.

В течение суток противник нанес 7 ракетных и 23 авиационных удара. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Наступление на востоке

Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредоточивать основные усилия на проведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Усиливает свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших подразделений.

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Другие направления

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных Украиной районах, продолжаются мероприятия боевой подготовки.

Противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. В частности,

Эти сутки вражеских обстрелов подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Порохонь, Студенок, Стариков, Волфин Сумской области и Волчанск, Фиголовка и Двухлетняя Харьковской области. Также оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Волчанска.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 районов населенных пунктов. В частности, это — Ольшана, Кисловка, Котляровка и Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Кременная, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 районов населенных пунктов. В частности, это — Ольшана, Кисловка, Котляровка и Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Кременная, Диброва и Белогоровка на Луганщине. На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Спирное, Берестово, Васюковка, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Клищиевка, Предтечино, Белая Гора и Железное Донецкой области. В целом – более 20 населенных пунктов.

танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Спирное, Берестово, Васюковка, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Клищиевка, Предтечино, Белая Гора и Железное Донецкой области. В целом – более 20 населенных пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 17 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Веселого, Невельского и Марьинки.

под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 17 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Веселого, Невельского и Марьинки. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времевка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное в Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки.

огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времевка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное в Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Милово, Змиевку, Веселое, Николаевку, Тягинку, Токаревку, Никольское, Антоновку и Днепровское Херсонской области.

"В целях компенсации масштабных военных потерь, с начала февраля этого года, россия использовала около 1200 человек из российской частной военной компании "вагнер", которые были завербованы в тюрьмах с временно оккупированных территорий Крыма", — сообщили в Генштабе.

В ответ на обстрелы авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также украинские защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан", а подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы.

Напомним, по данным оперативного командования "Север", враг не прекращает обстреливать приграничье Сумщины из минометов и ствольной артиллерии.

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