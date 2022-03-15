Оккупанты усиливают свои войска на Харьковском направлении и понесли значительные потери на Донбассе: как прошли сутки на фронте

Оккупанты усиливают свои войска на Харьковском направлении и понесли значительные потери на Донбассе: как прошли сутки на фронте

Россияне продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, обстрелы из артиллерии и танков по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам.

Российские оккупанты продолжают применять авиацию для поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по итогам девятнадцатых суток войны с Россией.

Россия формирует дополнительные оккупационные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, противник запланировал усиление группировки своих войск в Харьковском направлении.

Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов, обстрелы из артиллерии и танков по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам.

Волынское направление

На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность провокаций на белорусских объектах с целью втягивания Беларуси в войну.

Полесье

На Полесском направлении оккупанты ведут боевые действия в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Слобода, Кухарская, Жовтневое, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов.

Сиверщина

На Сиверском направлении враг ведет боевые действия в районах населённых пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не производит. Россияне осуществляют перегруппировку войск, совершенствуют систему материально-технического обеспечения, чтобы возобновить наступление в направлении Бровары.

Слобожанщина

На Слобожанском направлении враг не оставляет попыток окружить Сумы и ведет боевые действия в районах населенных пунктах Сватово, Изюм, Грушеваха, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Великая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Талалаевка. Активные наступательные действия захватчики не проводят.

Для усиления группировок на направлениях на Сумы, Ахтырку, Харьков и Изюм враг производит перегруппировку войск и закрепляется на захваченных рубежах. В то же время, существуют проблемы со снабжением боеприпасами на огневые позиции.

С целью доукомплектования подразделений из состава 6 общевойсковой армии военнослужащим срочной службы РФ настойчиво предлагают переходить на контрактную службу.

Донбасс и Юг

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты определенными силами ведут боевые действия в районах населенных пунктов Борова, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Никольское, Гуляйполе, Орехов, Каменское.

На Авдеевском направлении в районе Каменки, во время проведения разведки боем кафиры понесли значительные потери, вынуждены были отойти.

На Волновахском направлении враг не прекращает попыток прорыва в направлении Угледара.

На Мариупольском направлении противник пытается захватить Мариуполь. Украинские воины успешно отразили атаки захватчиков. Общие потери противника составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета было уничтожено 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На Южнобужском направлении враг пытается закрепиться в районах населенных пунктов Томина Балка, Надеждовка, Киселевка, Первомайское, Михаило-Ларино, Ульяновка, Пески, Добре, Снигиревка, Архангельске, Заградовка, Осокоровка, Берислав, Каховка.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к высадке десанта не обнаружено.

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