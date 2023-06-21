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Оккупанты усиливают террор на Запорожье – жителям Васильевки запретили передвигаться по городу

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты усиливают террор на Запорожье – жителям Васильевки запретили передвигаться по городу

оккупанты усиливают террор на Запорожье. Фото: скриншот.

Российские захватчики ужесточили репрессивный режим в Запорожской области.

Оккупационная "администрация" Запорожской области усилила так называемые контрдиверсионные меры во временно захваченной Васильевке.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Город фактически закрыт на въезд и выезд, за исключением военных и коллаборантов и их родственников, которые еще не успели сбежать из города.

"Кроме того, оккупанты запретили свободное передвижение по городу и увеличили количество блокпостов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется тем, у кого нет российского паспорта.

Напомним, россияне начинают возвращаться на свои позиции, затопленные после уничтожения Каховской ГЭС.

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Дата публикации
Просмотры
433
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