Оккупанты усилят наступление на юге – майор ВСУ назвал три направления

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман отметил, что оккупационная армия РФ пытается атаковать позиции ВСУ возле Клещиевки и Андреевки для того, чтобы выбить армию Украины с господствующих высот.

Командование РФ даже привлекло часть резервной 25-й армии.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Но им это не удается. Вероятнее всего, они будут усиливать юг на трех направлениях – Бердянск, Мелитополь, Волноваха, хотя все же главное – железная дорога, которая проходит через Токмак, Волноваху, Джанкой. Этой логистической трассой идет все обеспечение всей южной группировки россиян", – говорит майор запаса ВСУ.

Алексей Гетьман также считает, что дождливая погода осенью не остановит наступательные действия украинских военных. Ведь на фронте против оккупантов применяют целый комплекс мер.

"Касательно сезона дождей – у нас осенью могут быть дожди, а могут и не быть. Поэтому закладываться на то, что придут дожди и все остановится… Ничего не остановится. Если пройдет дождь, после него определенное время действительно трудно двигаться по бездорожью тяжелой техникой, она может завязнуть, но это не значит, что мы прекратим наши наступательные действия, прекратим боевые операции, есть много чего делать, ожидая, пока почва станет твердой, перегруппировка, контрбатарейная борьба, авиационные удары и т. д. Наши наступательные действия – это не только движение тяжелой техники по суше. Это комплексные меры", — резюмировал Гетьман.

Напомним, в Воздушных силах оценили риск ударов с территории Беларуси.

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