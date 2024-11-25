Оккупанты ускорили продвижение на фронте: аналитики назвали варианты действий РФ

Российские захватчики в последнее время продвигаются гораздо быстрее, чем за весь прошлый год. Оккупанты не оставляют намерений захватить всю Донецкую область.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

"Недавние подтвержденные победы российских войск под Угледаром и Большой Новоселкой свидетельствуют о том, что война в Украине не зашла в тупик. Линия фронта в Донецкой области становится все более изменчивой, поскольку в последнее время российские войска продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год", – говорится в сообщении.

Аналитики приводят несколько вариантов действий, которые российское командование может рассматривать с учетом недавнего продвижения своих войск.

Похоже, что российское военное командование одновременно пытается окружить Великую Новоселку. Войска РФ также осуществляют вспомогательные операции по улучшению геометрии поля боя на юге Донецкой области и уменьшению угроз для своих флангов.

Согласно одному из вариантов, российские войска будут наступать юго-западнее, восточнее и северо-восточнее Великой Новоселки для окружения населенного пункта с флангов, обходя территорию непосредственно к югу от Великой Новоселки.

Другой вариант – российские войска продвигаются к Андреевке (вдоль трассы Н15 и к западу от Курахово) с юга в поддержку своих усилий, направленных на то, чтобы закрыть украинские "карманы" возле Курахово и выровнять линию фронта.

Войска РФ также могут продвигаться к западу и юго-западу от Селидового вдоль линии Пустынка-Сонцовка в направлении Андреевки, чтобы разгромить украинскую ячейку к северу от Курахового и создать угрозу украинским путям ухода.

Аналитики отмечают, что приоритетной задачей российского командования в Донецкой области до конца 2024 года был захват Покровска. От этой цели российское командование временно отказалось после жесткого украинского сопротивления в окрестностях Покровска.

Пока неясно, насколько российское командование подготовилось к использованию возможностей на этом участке фронта и какое сопротивление будут оказывать украинские войска при продвижении российских сил.

Аналитики предполагают, что российское военное командование, вероятно, планирует продвинуться в юго-восточную часть Днепропетровской области в поддержку давней цели России — захватить всю Донецкую область.

Захват всей Донецкой области, очевидно, предусматривает наземные операции на юге и востоке Днепропетровской области для перекрытия украинских наземных линий связи, которые поддерживают украинские позиции в Донецкой области, и окружение этих украинских позиций.

"Российское военное командование, похоже, планирует более сложные операции, но российские войска еще не смогли возобновить оперативный маневр на поле боя и все же полагаются на свою способность выявлять и использовать уязвимые места в украинской линии обороны для постепенного тактического продвижения вперед", — отмечают аналитики.

Напомним, командующего группировкой российских войск "Юг", воюющей в Украине, генерал-полковника Геннадия Анашкина сняли с должности. На Северском направлении, за которое отвечал российский генерал, оккупанты за последние месяцы так и не продвинулись вперед, вопреки сообщениям об успехах.

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