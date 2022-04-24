Оккупанты устанавливают оборудование российского мобильного оператора "МегаФон" на Харьковщине — разведка

Российские захватчики агитируют местное население выезжать в Россию для совершения покупок товаров и лекарств.
Россияне "внедряют" рубли и подключают мобильного оператора РФ в Харьковской области.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Военнослужащие РФ и сотрудники ФСБ на оккупированных территориях Харьковщины пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто "это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а также, что "Харьков уже почти оккупирован россиянами".
Оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование российского мобильного оператора "МегаФон".
"Вводится расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для покупок товаров и лекарств", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области.
Читайте также:
- Оккупанты грабят население, мобилизуют мужчин и ведут обстрелы: оперативная ситуация в Запорожской области
- Войска РФ частично блокируют Харьков и разрушают его артиллерией – Генштаб
- Били из "Градов": на Пасху оккупанты обстреляли Алексеевку на Харьковщине