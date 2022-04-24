Оккупанты устанавливают оборудование российского мобильного оператора "МегаФон" на Харьковщине — разведка

Российские захватчики агитируют местное население выезжать в Россию для совершения покупок товаров и лекарств.

Россияне "внедряют" рубли и подключают мобильного оператора РФ в Харьковской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Военнослужащие РФ и сотрудники ФСБ на оккупированных территориях Харьковщины пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто "это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а также, что "Харьков уже почти оккупирован россиянами".

Оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование российского мобильного оператора "МегаФон".

"Вводится расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для покупок товаров и лекарств", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области.

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