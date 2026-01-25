- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
Оккупанты устанавливают "рекорды": что известно о потерях РФ в сутки
Россияне продолжают терять на фронте и живую силу, и технику.
Силы обороны Украины сообщили о существенном росте потерь российских войск на фронте. За прошедшие сутки потери РФ выросли еще на 1020 военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 234 040 (+1 020) человек
танков — 11 605 (+2)
боевых бронированных машин — 23 950 (+1)
артиллерийских систем — 36 612 (+32)
РСЗО — 1 624 (+1)
средства ПВО — 1 286 (+3)
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 114 896 (+847)
крылатые ракеты — 4 205 (+15)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 75 759 (+115)
специальная техника — 4 050
Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются расширить направления боев в Харьковской области. В частности, противник проявляет высокую активность в направлении населенного пункта Дегтярное.