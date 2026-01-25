ТСН в социальных сетях

Оккупанты устанавливают "рекорды": что известно о потерях РФ в сутки

Россияне продолжают терять на фронте и живую силу, и технику.

Анастасия Павленко
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

Силы обороны Украины сообщили о существенном росте потерь российских войск на фронте. За прошедшие сутки потери РФ выросли еще на 1020 военных.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 234 040 (+1 020) человек

  • танков — 11 605 (+2)

  • боевых бронированных машин — 23 950 (+1)

  • артиллерийских систем — 36 612 (+32)

  • РСЗО — 1 624 (+1)

  • средства ПВО — 1 286 (+3)

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 114 896 (+847)

  • крылатые ракеты — 4 205 (+15)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 75 759 (+115)

  • специальная техника — 4 050

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются расширить направления боев в Харьковской области. В частности, противник проявляет высокую активность в направлении населенного пункта Дегтярное.

