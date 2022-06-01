Оккупанты установили на острове Змеином свои РСЗО: чем это может угрожать Одесской области

Оккупанты установили на острове Змеином свои РСЗО: чем это может угрожать Одесской области

Оккупанты установили на острове Змеиный свои зенитно-ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня.

В Черном море россияне удерживают два фрегата с ракетами "Калибр", что свидетельствует о намерении оккупантов защитить свои корабли. Кроме того, существует угроза обстрелов Одесской области. Однако пока признаков подготовки десантной операции нет.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Пивдень".

"Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и станций радиоэлектронной борьбы свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения российские корабли и об угрозе применения вооружения по побережью Одесщины", — сообщили в ОК "Пивдень".

Однако пока признаков подготовки к высадке вражеского десанта нет. В то же время в командовании предполагают, что оккупанты могут попытаться высаживать ДРГ на берег или в устье Дуная, или демонстративно обстреливать прибрежные районы.

Отметим, что в Черном море корабли вражеской группировки продолжают выполнять задачи по блокированию судоходства и работе портов.

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