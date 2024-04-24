Оккупанты установили на танки "мангал" от дронов: военный объяснил, как "ноу-хау" спасает армию РФ

У российских окупантов на фронте есть преимущество, потому что они начинают более глубже обдумывать свою тактику.

У российских оккупантов на фронте есть специализированные экипажи для сбивания беспилотников. В частности, армия РФ на танках использует сетку, из-за которой дроном поразить тяжелую технику становится очень сложно.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал командир взвода FPV-дронов 109-го батальона и экснардеп Егор Фирсов.

По его словам, так называемые "мангалы" на танках, оказались очень эффективными – из-за них тяжелую технику не может полноценно поразить FPV-дрон.

“Я не танкист, но то, что мы, как операторы FPV-дронов, не можем эффективно уничтожить танк, оборудованный такими защитными штуками – это факт. К сожалению, я вижу, что некоторая наша техника пренебрегает таким вот оснащением, скажем. Это позволяет, конечно, вражескому оператору FPV-дрона лучше уничтожить нашу технику”, – объяснил Егор Фирсов.

Он также добавил, что у российских окупантов на фронте есть преимущество, потому что они начинают более глубже обдумывать свою тактику.

"Я вам так скажу: где-то 30-40 FPV-дронов враг сбил ружьями, не автоматами Калашникова, а специальными ружьями, дробовиками. Я так понимаю в них работают целые экипажи, которые дежурят и защищают. Летим на самоходную артиллерийскую установку, которая кошмарит нашу пехоту, мы пролетаем РЭБы, но еще главное пролететь этот вражеский экипаж, который начинает патрулировать и если он услышал, что летит птичка FPV, он начинает по ней варить, то есть это орки специально под эту функцию – сбивать дробовиками FPV-дроны", — рассказал военнослужащий.

Кроме того, тактика окупантов "отшлифовалась" от бахмутского наступления малых групп и до того, что было в Авдеевке.

"Это сейчас внедряется врагом по всей линии фронта – начиная от Угледара, заканчивая в самый конец до Лимана – это широкое использование ФАБов, самолетов, это вся артиллерия летит и, к сожалению, враг продолжает нас преобладать в артиллерийских установках и снарядах, и это малы. группы преимущественно ночью, штурмы наших позиций", – подчеркнул Фирсов.

Напомним, что кафиры продвинулись в Очеретино из-за ошибки в ротации ВСУ.

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