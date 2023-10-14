Оккупанты установили новую дату выхода на админграницы Донбасса

Российские оккупанты установили новую дату выхода на административные границы Донецкой области – это 31 декабря. Именно поэтому для них важно взять Авдеевку.

Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области. Они понимают: если взять высоту Авдеевки, то дальше уже им будет проще дойти до Покровска, и так далее. Поэтому Авдеевка для них крайне важна", — отмечает он.

Барабаш отмечает, что в последние дни армия РФ достаточно сильно активизировалась на Авдеевском направлении. Впрочем, украинская линия обороны стоит. Оккупанты пытаются захватить высоты, чтобы не дать ВСУ "контролировать очень серьезный участок фронта возле Донецка — это более 50 километров линии фронта".

"Наверное, одно из самых главных для них (россиян — Ред.) — им нужна была хоть какая-то "победа". В последнее время у них как-то не очень. Именно для этого была выбрана Авдеевка, которая с 2014 года рядом. Впрочем, несокрушимая., которую они не могут взять. Что только они не делали за все эти годы — ничего у них не получается", — подчеркнул Барабаш.

Напомним, ранее Барабаш рассказал о ситуации возле Авдеевки по состоянию на пятые сутки мощных боев. По его словам, враг не прекращает ни штурмовые действия, ни обстрелы по позициям вокруг города. Старается город окружить.

Главред Defense Express считает, что активные боевые действия возле Авдеевки могут занять месяцы. Он подчеркнул, что российские войска смогут вести длительную наступательную операцию на Авдеевском направлении.

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